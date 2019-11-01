Все разделы
Укр / Рус

"Нафтогаз" резко повысил цену на газ для промышленности

Пятница, 1 ноября 2019, 09:45

НАК "Нафтогаз Украины" в ноябре повысила цену на газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов на 18,4%-19,6% по сравнению с октябрем.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5,861 тыс — 6,463 тыс грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

"Такое изменение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ. Так, цены на газ на европейских хабах с поставкой в ​​ноябре превышают текущие почти наполовину", - заявили в компании.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

газ тарифы цены Нафтогаз

powered by lun.ua
Материалы по теме
Черная дыра госбюджета, или Еще раз о коммунальных субсидиях 30 октября 2019, 09:07
Газовый контракт возможен, если Украина откажется от судебных претензий - пресс-секретарь Путина 29 октября 2019, 13:13
В "Нафтогазе" готовят новый иск к "Газпрому" 29 октября 2019, 11:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!