Азербайджанская компания готовится купить "Vodafone Украина" — СМИ

Второго по величине мобильного оператора в Украине — "Водафон Украина" — готовится поглотить компания Bakcell из Азербайджана.

Об этом сообщила Liga.tech госуполномоченный Антимонопольного комитета Мария Процишен.

Она подтвердила, что в АМКУ зашла заявка на концентрацию "ВФ Украина" (Vodafone Ukraine) от компании Bakcell (Баку).

В компании Vodafone эту информацию пока никак не комментируют.

Ранее сообщалось, что украинским Vodafone заинтересовались инвесторы из Азербайджана — была информация, что к украинской компании приценивается другой игрок из Азербайджана - Azercell. В Azercell позже эту информацию опровергали.

Компания Bakcell - оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане. Она была основана в 1994 году и являлась совместным предприятием правительства и частной израильской компании GTIB.

Сейчас в открытых источниках нет точных сведений, кто является основным владельцем Bakcell.

Сеть Bakcell, состоящая из более 7,5 тыс базовых станций, охватывает 93% территории (исключая оккупированные территории) и 99% населения Азербайджана. Компания обслуживает более 3 млн человек.

Vodafone Ukraine обслуживает 19,7 млн абонентов. Чистая прибыль "ВФ Украина" в 2018 году составила 1,8 млрд грн, доход - 12,8 млрд грн.

Компания входит в группу МТС (через два промежуточных юрлица – люксембургскую Allegretto Holding S.a.r.l. и нидерландскую Preludium B.V.), в которой мажоритарным акционером является бизнесмен Владимир Евтушенков.

Бизнес МТС в Украине руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий недавно оценивал в 1,2-1,3 млрд долларов.