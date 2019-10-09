Concert.ua подал жалобу на Karabas в Антимонопольный комитет

Билетный оператор Concert.ua подал в Антимонопольный комитет жалобу на Karabas из-за их сайта для проверки подлинности билетов, который проверяет только билеты от Karabas.

Об этом сообщает издание Vector .

По мнению Concert.ua таким образом Karabas ведут нечестную игру на билетном рынке: сайт брендирован как независимый источник, хотя принадлежит Karabas.

Билеты, которые были куплены не через Karabas, системой распознаются как неофициальные.

"Этот сайт предлагает проверить, официальный ли у вас билет. При этом не уточняется, где именно его купили. В частности, при проверке билета с Concert.ua, система выдает ответ, что он не числится как официальный. Очевидно, что это вводит зрителя в замешательство", — объясняет совладелец Concert.ua Дмитрий Феликсов.

Феликсов обращался в государственные организации, на которые Karabas ссылаются на сайте проверки билетов, — ни в Департаменте киберполиции, ни в Департамент культуры Киева не подтвердили факт сотрудничества с сайтом.

По словам основателя Karabas Максим Плахтия, никто не запрещает конкурентам вести такую же открытую политику.

"Не знаю, чем именно инструменты защиты зрителя могут мешать конкуренту. Разве что осложняют зарабатывание на "схемах", - заявил Плахтий.

В Karabas говорят, что подобные заявления — обычная практика атаки на компанию: в АМКУ подают заявление, в котором требуют предоставить огромный перечень документов, большинство из которых — коммерческая тайна.

В Антимонопольном комитете подтвердили, что Concert.ua подали жалобу на Karabas, так как считают, что их права нарушены.

"Заявитель сообщил, что сайт officialtickets.org.ua позиционирует как оригинальные только билеты, которые предлагают ООО "КРБС". По мнению заявителя, это вводит покупателей в заблуждение", — прокомментировал ситуацию глава АМКУ Юрий Терентьев.