Ляпину уволили с должности главы Госрегуляторной службы

Кабинет министров уволил главу Государственной регуляторной службы Ксению Ляпину.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр экономики Тимофей Милованов.

"Пришло время переосмыслить роль Государственной регуляторной службы в Украине. Мир меняется. Меняется подход к экономике, бизнесу, государственной политике и, конечно, регулированию", - подчеркнул министр.

К своей записи в Facebook Милованов прикрепил скриншот новости за 8 октября, в которой Ляпина публично раскритиковала высказывания министра.

Речь идет о видео, на котором Милованов рассказывает о том, что его "не интересовали никогда Украина, реформы, политика, экономика".

Милованов анонсировал открытый конкурс, где будет избран кандидат, который предложит самую сильную модель реформы службы.

Временно исполняющим обязанности назначен Олег Мирошниченко, который до этого работал заместителем председателя ДРС.

Напоминаем:

Ксения Ляпина — экс-советник президента Ющенко, народный депутат четырех созывов (трижды во фракции НУНС и один раз в "Батькивщине").

С 9 января 2015 года председатель Госрегуляторной службы.

Государственная регуляторная служба — орган, который реализует государственную регуляторную политику, политику по вопросам надзора в сфере хозяйственной деятельности, лицензирования и разрешительной системы.

Образована 24 декабря 2014 года путем реорганизации Государственной службы по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства.

Экономическая правда