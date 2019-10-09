Кравцов обещает сделать бесплатный Wi-Fi на Центральном вокзале Киева
Глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов заявил, что компания обеспечит доступ к сети Wi-Fi в поездах "Интерсити" и на Центральном вокзале Киева, а также докупить QR-сканеры проводникам.
Об этом он рассказал в интервью БизнесЦензор.
По его словам, существует два механизма запуска Wi-Fi в поездах: первый и убыточный - это инвестиция средств УЗ, второй вариант - запуск частного инвестора, который будет зарабатывать на предоставлении услуг и рекламе.
"Первый вариант УЗ попыталась воплотить в жизнь и у нас не получилось. Сейчас заходим со вторым вариантом", - сказал Кравцов.
На вопрос об обеспечении сканерами QR-кодов всех проводников, Кравцов ответил:
"Есть нормативное количество сканеров, но они очень часто ломаются. Действительно, необходимо закупить дополнительный парк сканеров. Была проблема со сканерами - два раза срывался тендер на поставку через внутренние тяжбы поставщиков".
Напомним, недавно УЗ открыла на Центральном вокзале Киева зал ожидания для военнослужащих.
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