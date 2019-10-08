УЗ назначила еще 3 дополнительных поезда к осенним праздникам

Укрзализныця назначила еще три дополнительных поезда ко Дню защитника Украины и Покрове Пресвятой Богородицы - они будут курсировать из Киева в Ивано-Франковск, Рахов, Хмельницкий и Ужгород.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что всего на праздники будут курсировать 13 дополнительных поездов.

Кроме этого, для удобных путешествий пассажиров в пригородном сообщении Укрзализныця назначила региональный поезд № 872 Фастов - Шостка.

"Поезд № 217/218 Киев - Ивано-Франковск - Рахов отправится из Киева 11, 13 октября в 15:02 и прибудет в Рахов в 08:07. Обратно из Рахова отправление 12, 14 октября в 17:49 и прибытие в Киев в 9:14.

Поезд № 177 Киев - Хмельницкий будет курсировать в обоих направлениях 12 и 14 октября, отправление из Киева в 05:15, прибытие в Хмельницкий в 11:53. Отправление из Хмельницкого в 12:51 и прибытие в столицу в 20:37", - говорится в сообщении.

Поезд № 239 Киев - Ужгород осуществит рейсы 11 и обратно 12 октября. Отправление из Киева в 19:47 и прибытие в Ужгород в 10:58. Обратно из Ужгорода отправление в 18:15 и прибытие в Киев в 08:37.

Региональный поезд № 872 Фастов - Шостка будет курсировать 12 и 14 октября. Отправление из Фастова в 7:32, прибытие в Киев в 08:45 и в Шостку в 13:25. Обратно из Шостки отправление в 13:50, прибытие в Киев - в 18:17 и в Фастов - в 19:22.

Билеты на поезда можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.

Напомним, ранее сообщалось о назначении на Покрову 10 дополнительных поездов.

Экономическая правда