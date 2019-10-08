Дело о возвращении Коломойскому акций Приватбанка: суд назначил дебаты

Хозяйственный суд Киева завершил рассмотрение иска олигарха Игоря Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи государством акций Приватбанка.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что суд под председательством Людмилы Шкурдовой завершил стадию выяснения обстоятельств дела и назначил судебные дебаты на 10:30 17 октября.

Юридический советник Приватбанка Андрей Пожидаев сообщил агентстсву, что суд может принять окончательное решение 17 октября.

"Это был рассмотрение по существу. Изучались материалы, изучались обстоятельства. Окончательное решение по Приватбанку может быть принято 17 октября после проведения дебатов", - сказал Пожидаев после завершения заседания суда во вторник.

Напомним:

Коломойский в суде требует вернуть ему акции Приватбанка.

До национализации Коломойскому принадлежали 41,6572% акций ПриватБанка, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акций.

Как сообщалось, правительство страны 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как Приватбанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

Согласно данным Нацбанка, Приватбанк на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 банков.