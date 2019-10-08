УЗ потратит 100 миллионов долларов на модернизацию путей: объявили конкурс

Укрзализныця объявила конкурс на закупку материалов для модернизации путей Трансъевропейской транспортной сети.

Об этом сообщил в Facebook глава правления УЗ Евгений Кравцов.

По его словам, на обновление инфраструктуры в ближайшие 2 года Укрзализныця потратит 100 млн долларов.

"Тендер будет по совершенно прозрачным и понятным правилам ЕБРР. На базе электронной площадки для закупок - ECEPP.

"Круг участников не ограничивается "всем известными фирмами": это могут быть как резиденты Украины, так и нерезиденты. Надеюсь, что это все-таки даст нам возможность избавиться от монополий и сговоров между участниками торгов", - добавил он.

Он отметил, что 70% из 100 млн долларов пойдет на модернизацию железнодорожной инфраструктуры, купят элементы верхнего строения пути, в том числе скрепления.

Еще 30% - на обновление средств диспетчерской сигнализации и связи, а также на совершенствование системы контроля железнодорожного трафика.

"Первая на очереди - путь Трансъевропейской транспортной сети. Транспортным коридором TEN-T проходит примерно 80% всех транзитных грузов", - заявил Кравцов.

Экономическая правда