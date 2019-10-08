Двое членов Нацкомиссии по тарифам заявили об отставке

Александр Формагей и Евгений Маглеваный, члены Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняли решение покинуть свои должности в регуляторе.

Об этом в Facebook написал Формагей.

"Друзья, хотим сообщить вам, что мы с Евгением решили уйти из Комиссии, чтобы дать возможность президенту Украины перезагрузить регулятор новыми людьми и идеями", - написал он.

"Свое будущее пока связываем с обучением", - добавил Формагей.

Отвечая на вопрос о наличии кворума Нацкомиссии, он отметил, что, согласно закону о НКРЭКУ, президент может временно (сроком на три месяца) назначить необходимое количество членов регуляторного органа.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотведении, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

В состав Нацкомиссии должны входить семь членов, включая главу регулятора. После увольнения Формагея и Маглеваного в комиссии, кроме главы Оксаны Кривенко, останутся также Елена Антонова и Дмитрий Коваленко.

Экономическая правда