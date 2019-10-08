ЕБРР и ЕС выделили 70 миллионов евро трем украинским банкам

Райффайзен Банк Аваль, ПроКредит Банк и ОТП Банк подписали с Европейским банком реконструкции и развития и Евросоюзом кредитное соглашение на сумму почти 70 млн евро в гривневом эквиваленте в рамках программы финансирования местных малых предприятий EU4Business.

Церемония подписания соглашения состоялась в офисе ЕБРР во вторник, сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, Райффайзен Банк Аваль получит кредит в размере 25 млн евро в гривневом эквиваленте, ПроКредит Банк – 20 млн евро в гривневом эквиваленте, ОТП Банк - 25 млн долларов в гривневом эквиваленте.

Общий лимит программы составляет до 120 млн евро в гривне.

"Эти средства будут предоставляться на инвестиции, а также для целей оборотного капитала МСП, которые являются двигателем местной экономики и создали почти 80% рабочих мест в стране", - отметили в ЕБРР.