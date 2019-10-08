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Экс-нардепу объявили подозрение в завладении 1,1 миллиарда гривен "Уксиббанку"

Вторник, 8 октября 2019, 10:02

Столичная прокуратура объявила подозрение в завладении 1,1 миллиарда гривен средств "Уксиббанка" бывшему народному депутату Дмитрию Святашу.

Источник: пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook, источники УП.

Дословно: "Прокуратурой города Киева в рамках производства по завладению средствами банковского учреждения АО "УкрСиббанк" сообщено о подозрении бывшему народному депутату Украины".

Детали: По данным УП, речь идет об экс-нардепе Партии регионов и "Партии "Возрождение" Дмитрии Святаше.

Следствие установлено, что экс-нардеп IV, V, VI, VII, VIII созывов на протяжении 2008-2018 годов, действуя как организатор преступления по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний "АИС" мошенническим путем завладели денежными средствами, полученными от АО "УкрСиббанк" в качества кредитов.

Этим Святаш нанес банку убытки на сумму более 1,1 миллиарда гривен.

Украинская правда

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