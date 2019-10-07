SkyUp в ноябре запустит дополнительные рейсы из Киева во Львов и Запорожье

Авиакомпания SkyUp увеличит частоту полетов на внутренних рейсах из Киева во Львов и Запорожье в ноябре 2019 года.

Об этом свидетельствует обновленная информация в системе бронирования авиаперевозчика, передает avianews.com.

Отмечается, что авиакомпания на рейсе Киев-Запорожье будет выполнять 6 полетов в неделю вместо ранее анонсированных 4.

Относительно рейса Киев-Львов, то частота полетов составит 5 рейсов в неделю вместо ранее анонсированных 4.

"На момент подготовки материала в SkyUp не смогли уточнить, является ли это увеличение временным, или будет на постоянной основе. В систему бронирования дополнительные рейсы внесены только на ноябрь", - пишет avianews.com.

Напомним:

12 сентября украинская лоукост-авиакомпания SkyUp объявила об открытии нового направления в Шарджу, который одновременно становится первым рейсом из Львова в Объединенные Арабские Эмираты.

Экономическая правда