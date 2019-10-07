Укрзализныця потеряла 39 тонн масла Косюка

ООО "Катеринопольский элеватор" группы МХП и ЧАО "Сумской завод продтоваров" обратились в правоохранительные органы из-за факта исчезновения более 80 тонн подсолнечного масла при транспортировке по железной дороге.

Об этом сообщает пресс-служба МХП.

Отмечается, что подсолнечное масло перевозилась в цистернах.

"ООО "Катеринопольский Элеватор" отправило 11 цистерн общим весом более 696 тонн, из которых было потеряно почти 39 тонн. ЧАО "Сумской завод продтоваров" отправил 4 цистерны общим весом почти 240 тонн, при транспортировке было потеряно 44,3 тонны", - говорится в сообщении.

ООО "Катеринопольский элеватор" отправил груз со станции Звенигородка (Черкасская область) в направлении станции Октябрьская на терминал ООО МП "Терминал Укрхарчозбутсировина". ПАО "Сумской завод продтоваров" отправил груз со станции Басы (Сумская область) в аналогичном направлении.

"Факт исчезновения части груза был обнаружен отправителями 17 и 19 сентября 2019 года, после чего было подано заявление в правоохранительные органы", - заявили в МХП.

Общий объем убытков - 6 цистерн, в которых было более 80 тонн подсолнечного масла (ориентировочная стоимость - 1,5 млн гривен).

"Факты исчезновения груза во время транспортировки Укрзализныцей не редкость, однако впервые зафиксировано потери в таких больших объемах.

МХП и "Сумской завод продтоваров" поддерживают инициативы правительства, направленные на реформирование Укрзализныци. Следствием реформы должно стать повышение скорости, безопасности и надежности доставки грузов, принадлежащих предприятиям агропромышленного комплекса ", - говорится в заявлении МХП.

Экономическая правда