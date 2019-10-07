Цены на нефть стабилизировались после падения накануне

Цены на нефть колеблются между ростом и снижением на торгах в понедельник на сигналах о потенциальных сложностях в стартующих на этой неделе торговых переговорах США и Китая.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 составляет 58,31 доллара за баррель, что на 0,06 доллара (0,1%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов выросла на 0,66 доллара (1,14%), до 58,37 доллара за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,01 доллара (0,02%) - до 52,82 доллара за баррель.

По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на 0,36 доллара (0,69%), до 52,81 доллара за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 4,4%, WTI - на 5,5% на фоне слабых статданных. В пятницу, однако, цены выросли, в том числе, благодаря данным Baker Hughes.

Нефтесервисная компания сообщила о снижении числа действующих нефтедобывающих установок в США за прошедшую неделю на 3 единицы - до 710 установок. Количество действующих установок сокращается уже семь недель подряд.