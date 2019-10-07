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Оборонное, космическое, аграрное: аудиторы назвали убыточные госпредприятия

Понедельник, 7 октября 2019, 09:44

В конце июля Государственная аудиторская служба отчиталась правительству об убытках и потерях государственных предприятий.

Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на письмо аудиторов.

По результатам работы 2018 года ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", которой в то время управляло Минагрополитики, получило 1,497 млрд гривен убытков при запланированных 38,7 млн гривен прибыли; ГП "Николаевский бронетанковый завод", которым управляет концерн "Укроборонпром", получило 5 млн гривен убытков при запланированной прибыли в 2,5 млн гривен.

Государственный завод "Арсенал", органом управления которого является Государственное космическое агентство, получил 4,3 млн гривен убытков при плановых 6,3 млн гривен прибыли.

Также аудиторы отчитались о недополученной прибыли в двух предприятиях госпредприятий.

В 2018 году ГП "Конструкторское бюро "Южное "им. М.К. Янгеля", которым управляет космическое агентство, недополучил прибыли на сумму 116,17 млн гривен; ГП "Классификационное общество Регистр судоходства Украины", органом управления которого является Морская администрация, недополучило прибыли на сумму 4,3 млн гривен.

Всего в течение первого полугодия 2019 года ГАС осуществила проверку 59 государственных предприятий.

 
Выдержка из письма ГАС

Экономическая правда

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