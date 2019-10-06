Украина за год сократила экспорт сахара более чем на четверть
За сентябрь-август 2018-2019 годов украинские производители экспортировали 409,8 тысяч тонн сахара на 144,3 млн долларов, что почти на 27% меньше чем в прошлом году - 564,0 тысяч тонн.
Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Укрцукор".
Кроме того, отмечают в ассоциации, состоялись незначительные изменения в географии экспортных поставок.
"Мы можем отметить некоторое изменение географии поставок. Хотя лидером импорта у нас остается Узбекистан, отгрузка в эту страну существенно уменьшились - с 210 до 96 тысяч тонн", - прокомментировала заместитель председателя правления "Укрсахара" Руслана Яненко.
По ее словам, на второе место поднялся Азербайджан (74 тысяч тонн), который занимал 3-е место в прошлом сезоне (43 тысяч тонн), а на третьем месте разместился Таджикистан (36 тысяч тонн).
Относительно следующего сезона, эксперт спрогнозировала ожидаемое повышение цен на сахар на Лондонской бирже, что безусловно отразится и на внутреннем рынке. Еще одним фактором подорожания является мировой дефицит и сокращение производства сахара в Украине.
"Серьезным конкурентом в следующем сезоне может стать Россия, которая ожидает перепроизводства сладкого песка и, соответственно, борьба за рынки Средней Азии будет более ожесточенной", - пояснила Яненко.
По оценкам аналитического отдела ассоциации, экспорт сахара в 2019/2020 МГ году составит ориентировочно 300 тысяч тонн.
Экономическая правда
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