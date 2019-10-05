Техника "Киевавтодора" готова к осенне-зимнему периоду на 87% - гендиректор

Гендиректор "Киевавтодора" Александр Густелев заявил, что объекты коммунального предприятия готова к использованию в осенне-зимний период на 87%.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам Густелева, всего для зимнего периода готовят 531 единицу спецтехники.

"Среди всей техники стоит отметить подарок правительства Германии по личной договоренности мэра столицы Виталия Кличко: это 17 многофункциональных машин марок Mercedes и MAN.

Машины не новые, однако имеют значительный технический ресурс и используются киевскими дорожниками повседневно. На дорогах столицы эти машины успешно работают с 2016 года", - добавил он.

"Весь теплый период года идет подготовка к зиме. И уже в августе дорожно-эксплуатационные управления обеспечены солью на 87-92% от потребности. Это один из лучших показателей в Украине", - отметил гендиректор "Киевавтодора".

По его словам, согласно плану подготовки к осенне-зимнему периоду, до 1 ноября "Киевавтодор" должен заготовить 38 тысяч тонн соли. Сейчас в дорожно-эксплуатационных управлениях - уже почти 40 тысяч тонн.