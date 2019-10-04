Гончарук: у Кабмина много планов, бизнес ему - волнуют налоговые изменения и закрытость правительства

Накануне представления программы действий в парламенте премьер-министр Алексей Гончарук встретился с бизнесом в КВЦ "Парковый" и обозначил основные планы правительства.

На мероприятии присутствовали также министр финансов Оксана Маркарова, министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, министр юстиции Денис Малюська, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, руководители других исполнительных органов государственной власти.

Во время своей речи Гончарук назвал такие планы правительства на ближайшее время:

Сотрудничество с НБУ. В Кабмина с Нацбанком общая цель - до конца следующего года выйти на инфляцию 5%, что позволит снизить ставку рефинансирования до 8-9% и получить доступные кредиты в Украине.

Сотрудничество с МВФ. "Для нас сотрудничество с кредитором - это не про деньги, это о доверии. Мы настроены на то, чтобы в этом году начать новую программу сотрудничества на три года", - сказал Гончарук.

Перезагрузка таможни и налоговой. Кабмин принял решение о создании новых структурных подразделений таможни по всей стране. Вскоре туда будут переведены добропорядочные работники, к которым у правительства, по словам премьера, "вопросов нет".

"Что мы будем делать? Проводить ответственную бюджетную и долговую политику. Будем делать все то, что написано в стратегии управления государственным долгом. В налоговой и таможенной политике - акцент 2020 года - это администрирование", - уточнила министр финансов Оксана Маркарова.

Таргетировать экономический рост. "Нам нужна растущая экономика, для того, чтобы защитить бедных. Основным драйвером экономического роста должны стать инвестиции", - сказал Гончарук.

Евроинтеграция и евроатлантическая интеграция.

Приватизация. "Мы нашли порядочного человека - это Дмитрий Сенниченко. По моему мнению, он способен кардинально изменить ситуацию с Фондом госимущества", - сказал Гончарук. По его словам, в следующем году правительство рассчитывает получить 5-6 млрд грн от малой приватизации и заинтересован в том, чтобы максимальное количество государственных объектов было подготовлено к приватизации и этот процесс сдвинулся с места.

Изменение трудовых отношений. Правила оформления трудовых отношений в Украине достаточно сложные и планируется взять курс на их упрощение. Заняться в этой в том числе планирует министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства. "Рынок труда - это один из наших приоритетов. С одной стороны у нас есть безработица, а с другой - мы слышим, что бизнесу не хватает специалистов. Нам нужен профайл от вас - какие именно специалисты вам нужны", - сказал Тимофей Милованов.

Земельная реформа. По словам Милованова, для Минэкономразвития это приоритет №1. Реформа позволит гражданам распоряжаться своим имуществом и вывести государственные земли из теневого оборота.

Президент АСС в Украине Эндрю Гундер акцентировал внимание на проблемных отношениях государства с международными инвесторами. Он говорил о важности не ставить под сомнение мировое соглашение налоговой с компанией "Филип Моррис". В качестве примера Гундер также привел опыт мирового гиганта Shell в Украине. В Украине Антимонопольный комитет обвиняет Shell в антиконкурентных действиях и пытается взыскать с нее, по словам главы АСС, неоправданно большой штраф.

Президент Союза украинских предпринимателей Вячеслав Климов обратил внимание премьера на закрытость правительства и непрогнозируемые налоговые изменения.

"Мы прочитали в программе действий правительства о намерениях снизить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда. Хотелось бы конкретики. Есть ли понимание по налогам, ставки которых планирует снижать правительство. Какие налоги или их администрирование мы будем реформировать, чтобы получить такое высокое место?", - спросил Климов.

По его словам, бизнес начал чувствовать закрытость власти и сырость законодательных инициатив. "Мы понимаем желание власти проводить реформы быстро, но спешка может привести к трагическим последствиям для бизнеса и заставить предпринимателей пойти в тень", - заявил он.

Исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко говорила о важности для бизнеса жить в прогнозируемой экономической реальности и планировать свои бизнес-процессы с учетом понятных налоговых изменений. "Правительство стало более закрытым", - констатировала она, и попросила приобщить бизнес к заседаниям Кабмина, чтобы он имел доступ к информации, документам, которые рассматривает правительство.

В общении с министрами руководители компаний выразили обеспокоенность чрезвычайно быстрыми темпами, которыми правительство и парламент принимают решения. Основной страх со стороны бизнеса: практика налоговых изменений задним числом и усиление фискального давления.

Гончарук попытался успокоить: "Турборежим должен закончиться. Он связан с тем, что в парламенте накопилось много законопроектов, которые нужно принять".

Галина Калачова, ЭП