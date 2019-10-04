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Кабмин планирует снизить уровень аварийности дорог до 30%

Пятница, 4 октября 2019, 15:37

Кабинет министров планирует отремонтировать 24 000 километров дорог государственного значения и снизить уровень аварийности дорог до 30%.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на совместной встрече компаний-членов Американской торговой палаты в Украине, Европейской бизнес ассоциации и Союза украинских предпринимателей.

В планы также входит 13435 км капитального и среднего ремонта и 399 км реконструкции автомагистралей.

Напомним:

В Кабинете министров планируют сделать платным проезд по дорогам Украины для иностранцев.

В правительстве также планируют начать строительство первых платных и концессионных дорог в Украине.

Экономическая правда

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Кабмин дороги

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Экономическая правда
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