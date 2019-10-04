Официальные лица США лоббировали интересы Mastercard и Visa в ряде стран, включая Украину – Reuters

Торговые представители США по просьбе Mastercard и Visa в конце прошлого года убедили Индонезию ослабить правила, регулирующие ее новую внутреннюю платежную систему.

Об этом пишет Reuters.

Reuters ссылается на данные источников, а также электронную переписку, которая оказалась в распоряжении агентства.

По словам источников, изменение правил позволит американским компаниям обрабатывать транзакции по кредитным картам без необходимости сотрудничать с местной компанией в Индонезии.

Решение Индонезии стало крупной лоббистской победой американских платежных компаний в попытках обойти целый ряд новых правил в Азии и других странах, касающихся хранения данных или продвижения местных платежных систем.

Усилия по лоббированию в Индонезии были подробно изложены в более чем 200 страницах электронных писем между торговыми представителями США и руководителями компаний-производителей карточек, которые Reuters получила в соответствии с Законом США о свободе информации.

Электронные письма, датированные периодом с апреля 2018 года по август 2019 года, также показали, что Mastercard через Управление торгового представителя США (USTR), выступала против новых правил обработки данных и локальных платежных систем в Индии, Вьетнаме, Лаосе, Украине и Гане.

Никаких других подробностей об участии Украины в этой истории Reuters не приводит.

Электронные письма свидетельствуют, что Visa участвовала в нескольких обсуждениях.

Индонезийские правила требовали бы, чтобы иностранные фирмы обрабатывали транзакции по кредитным и дебетовым картам в партнерстве с местной платежной сетью Индонезии, известной как National Payment Gateway.

Решение ударило бы по (американским – ЭП.) компаниям, сократив их доходы в Индонезии, пишет Reuters.