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В Украине сейчас отапливается 68% жилых домов — Минрегион

Четверг, 31 октября 2019, 16:02

По состоянию на 31 октября по информации областных и Киевской городской государственных администраций отапливаются 75,9% объектов социального фонда и 68,4% жилых домов.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий в Facebook.

Пятерка лидеров по наивысшему проценту подключения к отоплению:

Социальный фонд - Винницкая (96,0%), Закарпатская (100%), Ровенская (95,2%), Черновицкая (96,3%) и Черниговская (96,0%) области.

Жилой фонд - Винницкая (99,3%), Житомирская (99,7%), Хмельницкая (96,8), Черкасская (98,5%) области и Киев (98,7%).

 

Напомним: 

16 октября премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что отопительный сезон в Украине начнется без особых проблем. Гончарук сказал, что исключением являются только города - Смела (Черкасской области) и Новый Раздел (Львовской области).

31 октября НАК "Нафтогаз Украины" сообщал, что отопительный сезон в некоторых населенных пунктах Днепропетровской области под угрозой.

Экономическая правда

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Минрегион

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