В Украине сейчас отапливается 68% жилых домов — Минрегион
По состоянию на 31 октября по информации областных и Киевской городской государственных администраций отапливаются 75,9% объектов социального фонда и 68,4% жилых домов.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий в Facebook.
Пятерка лидеров по наивысшему проценту подключения к отоплению:
Социальный фонд - Винницкая (96,0%), Закарпатская (100%), Ровенская (95,2%), Черновицкая (96,3%) и Черниговская (96,0%) области.
Жилой фонд - Винницкая (99,3%), Житомирская (99,7%), Хмельницкая (96,8), Черкасская (98,5%) области и Киев (98,7%).
Напомним:
16 октября премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что отопительный сезон в Украине начнется без особых проблем. Гончарук сказал, что исключением являются только города - Смела (Черкасской области) и Новый Раздел (Львовской области).
31 октября НАК "Нафтогаз Украины" сообщал, что отопительный сезон в некоторых населенных пунктах Днепропетровской области под угрозой.
Экономическая правда
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