Fiat и Peugeot начали переговоры о слиянии

Итальянско-американский автоконцерн Fiat Chrysler (FCA) и французский Peugeot SA (PSA), договорились начать официальные переговоры о слиянии.

Об этом говорится в совместном заявлении концернов, обнародованном в четверг, 31 октября, сообщает Deutsche Welle.

В результате слияния должна появиться четвертая в мире по мощности автогруппа с объемом производства в 8,7 миллиона транспортных средств в год, синергический эффект позволит ежегодно экономить 3,7 мильярда евро, при этом ни один из заводов не будет закрыт, отмечается в документе.

Больше чем новая автогруппа будут только Volkswagen, Toyota и французско-японский Renault-Nissan.

В совместном заявлении концернов говорится, что стороны стремятся к слиянию на равноправной основе. Новую автогруппу возглавит нынешний шеф PSA Карлос Таварес. Глава административного совета FCA Джон Элканн - внук шефа Fiat Джованни Аньелли - останется в объединенной группе на той же должности.

По данным газеты The Wall Street Journal, общая биржевая стоимость FCA и PSA составляет около 50 миллиардов долларов. PSA выпускает традиционные французские модели Peugeot и Citroёn, а FCA - такие марки, как Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, Lancia и Maserati.

Напомним:

Ранее Fiat Chrysler уже пытался объединиться с французским Renault, но летом 2019 концерн Fiat-Chrysler неожиданно сообщил о том, что отзывает свое предложение о слиянии с французским автомобилестроителем.