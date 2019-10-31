Таксофонам осталось 3 месяца — Укртелеком

Из-за низкого спроса и убыточности Укртелеком прекратит оказывать услуги связи через таксофоны с февраля 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Укртелекома.

"Развитие различных каналов коммуникаций привело к уменьшению спроса на некогда востребованные услуги таксофонов. Если, например, в 2017 году ежемесячно было около 900 тысяч минут разговоров с помощью таксофонов, то уже в 2019 году - менее 380 тысяч минут", - отмечают в госкомпании.

По словам оператора, сегодня сеть насчитывает около 4800 таксофонов, практически все они размещены в городах. В среднем ежедневно с одного таксофона происходит лишь около 2,5 минут разговоров.

В Укртелекоме отметили, что оборудование, которое используется для таксофонной сети, физически и морально устарело, и вообще не производится в Украине, что вызывает сложности с эксплуатацией. По их словам, годами услуга таксофонии была убыточной.

Кроме того, сообщается, что за последнее время в компании были неоднократные обращения по уплате арендной платы за размещение таксофонов на территории различных структур и организаций.

"Учитывая все это, Укртелеком принял решение о прекращении с 1 февраля 2020 года прекратить предоставления услуг фиксированной телефонной связи, предоставляемые с таксофонов", - резюмируют у оператора.

Напомним, что Укртелеком с 1 января 2020 года прекратит новые подключения к домашней радиоточке из-за непопулярности услуги и отсутствие спроса.