Нефьодов: На мои решения Хорошковский не влияет

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов опроверг влияние Валерия Хорошковского на принятие решений в ведомстве.

Об этом он заявил во время отчета на заседании финансового комитета Верховной Рады.

"За последний год я видел Хорошковского два раза, в некоторых органах власти.

Я точно могу заверить, что Хорошковский не поддерживает со мной близких отношений, не общается со мной, и у меня не было с ним встречи один на один", - заявил Нефьодов.

Нефьодов также подчеркнул, что общался с Хорошковским и Анатолием Макаренко (бывший глава ГТС - ЭП) по поводу некоторых технологических моментов работы таможни.

"Я откровенно могу сказать, что спрашивал его (Хорошковского - ЭП), как и господина Макаренко, о том какие он использовал методы, и он мне дал технологический совет относительно специфики пересмотра рисков на топ-20 товаров", - прокомментировал глава таможни.

Нефьодов также опроверг возможность того, что Хорошковский влияет на работу таможни.

"Он точно не влияет сейчас на мои решения", - резюмировал Нефьодов.



Напомним:



С начала октября журналисты "Схем" смогли зафиксировать минимум два визита Валерия Хорошковского на Банковую.

Валерий Хорошковский - украинский политик, бизнесмен, бывший владелец телеканала "Интер". Занимал должности министра экономики в правительстве Виктора Януковича, председателя Государственной таможенной службы при президентстве Виктора Ющенко, председателя Службы безопасности за президентства Виктора Януковича, министра финансов и первого вице-премьера в правительстве Николая Азарова.

Хорошковский покинул Украину в конце 2012 года. По данным СМИ, проживал в Монако. Его выезда за границу предшествовал конфликт с экс-премьер-министром Николаем Азаровым. В декабре 2012 года Хорошковский, находясь на должности первого вице-премьера, написал заявление об увольнении. Он обосновал свое решение "несогласием относительно повторного назначения Николая Азарова на должность премьера"