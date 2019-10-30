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В Германии прокомментировали разрешение Дании на строительство "Северного потока-2"

Среда, 30 октября 2019, 16:59

В Германии заявили, что транзит газа через Украину должен сохраняться несмотря на строительство "Северного потока-2".

Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, комментируя решение Дании разрешить прокладку газопровода "Северный поток-2" в ее водах, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Отвечая на вопрос, остаются ли какие-то политические препятствия для проекта после решения Дании, представитель правительства Германии сказал: "Мы всегда говорили, что у "Северного потока-2" есть политическое измерение, и мы всегда говорили, что транзит газа через Украину должен сохраняться в будущем".

Зайберт отметил, что Меркель обсуждала этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным два дня назад, и сказал, что Германия продолжает поддерживать трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейской Комиссией относительно транзита газа.

Как сообщалось, Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство части газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе страны.

Россия, Финляндия, Швеция и Германия выдали разрешения еще раньше.

"Северный поток-2" практически достроен, однако Дания была последней страной, которая до сих пор не выдала разрешение на его строительство.

Европейская правда

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Дания Нидерланды

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