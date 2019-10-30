Дубилет назвал топ-5 задач министра Кабинета министров

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет назвал своими приоритетными задачами: тотальную диджитализацию Кабмина, реорганизацию структуры министерств, объединение реестров личных данных, реформу Государственной службой статистики и перепись населения.



Об этом он сказал в интервью ЭП.

1. Тотальная диджитализация.

"Нужно упростить, дерегулировать все, что возможно, а то, что останется – перевести в электронную форму. Это позволит сделать все процессы эффективней и прозрачней.

Я надеюсь, что до конца 2019 года мы переведем практически все ключевые процессы в секретариате Кабмина и, возможно, еще в паре министерств, которые будут принимать участие в пилоте. В течение первого полугодия 2020 года это распространим на все министерства", - сказал Дубилет.



2. Реорганизация министерств.



"Мы хотим сделать структуру министерств более плоской, то есть сократить количество уровней иерархии и централизовать все второстепенные функции", - заявил министр.



"Мы выделили около 19 направлений (например отдел кадров, бухгалтерия, защита труда, антикоррупционный департамент и тд. - ЕП), которые можно централизовать, чтобы министерства занимались своей непосредственной задачей – формировали и реализовывали политику.

Я рассчитываю, что мы сможем правильно их объединить, возможно, выделить для них какие-то здания отдельно от Грушевского. А на Грушевского нужно собрать как можно больше ключевых министерств, которые формируют политику", - подчеркнул Дубилет.

3. Объединение реестров персональных данных.

"Объединение реестров — это один из топ-проектов. У нас сейчас много разрозненных реестров, и мы хотим сделать так, чтобы по украинцам был единый реестр. Это можно сделать на базе того же реестра МВД, потому что они выдают паспорта, и там сейчас достаточно полная информация о гражданах.

Моя мечта заключается в том, чтобы вам не нужно было, условно говоря, заполнять какие-то документы, чтобы пройти регистрацию в каком-нибудь госоргане или даже коммерческой структуре, например, в банке.

Для этого нужно сделать единый реестр, чтобы вокруг него правильно строить все сервисы", - резюмировал Дубилет.

4. Реформа Государственной службы статистики.

20 октября, Кабмин отдал Госстат в управление Дубилету. По его словам, данное решение "имеет смысл, учитывая, что одной из моих задач на ближайшее время будет установка и подсчет KPI (Key Performance Indicators, ключевые показатели эффективности - ред.) для всех ключевых органов власти. Мы это собираемся делать в том числе на базе Госкомстата", - заявил он.

5. Перепись населения.

"Перепись населения достаточно большой и дорогой проект. На него в бюджете на следующий год выделено 3.4 млрд грн – огромные деньги. Я надеюсь, мы сможем найти способ собрать данные о населении намного дешевле", - сказал министр Кабинета министров.

Дубилет заявил, что перечислил только небольшую долю проектов. Среди других он выделил отказ от правительственных газет, публикующих законы.

"Например, я хочу закрыть газеты "Урядовий кур'єр" и "Голос України", потому что публикация законов на бумаге — это же какой-то средневековый архаизм. Делать это, вместо того, чтобы публиковать на сайте и не ждать выхода в печать", - считает министр Кабинета министров.



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