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Укр / Рус

Uber выходит на рынок финансовых услуг

Среда, 30 октября 2019, 09:43

Компания Uber объявила о создании подразделения Uber Money для управления бизнесом в сфере финансовых услуг, в рамках которого собирается выпускать кредитные и дебетовые карты, а также предложить цифровые кошельки для водителей.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Благодаря Uber Wallet водители, курьеры и клиенты смогут легко отслеживать историю своего заработка и расходов, управлять и перемещать свои деньги и открывать новые финансовые продукты Uber в одном месте.

В ближайшие недели Uber Wallet начнет появляться в приложении Uber Driver", - говорится в сообщении.

Сначала в США, а затем и в других странах, водители смогут подписаться на бесплатную дебетовую карту, привязанную к счету, предоставленым компанией Green Dot.

Экономическая правда

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Uber

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