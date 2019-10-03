УЗ создала в Facebook группу для обсуждения публичных закупок

Укрзализныця в социальной сети Facebook создала группу "Прозора залізниця" для открытого обсуждения публичных закупок компании.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Это неформальный площадка для коммуникации компании с общественными организациями, СМИ, поставщиками и покупателями в системе Prozorro по поводу публичных закупок железнодорожной отрасли", - говорится в сообщении.

"Две недели назад мы презентовали стратегию закупок на 2019-2021 годы. А уже сегодня приглашаем всех, кого интересует эта тема, присоединиться к группе "Прозора залізниця" в Facebook. Это открытая площадка для диалога с партнерами, клиентами, общественными организациями и СМИ", - заявил глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

По его словам, участники группы "Прозора залізниця" будут получать от компании актуальную информацию о конкретных шагах и результатах реализации стратегии закупок и антикоррупционной программы Укрзализныци.

Также участники смогут сообщать о нарушениях при закупках филиалов УЗ, возможных злоупотреблениях должностных лиц компании или поставщиков, получать консультации и участвовать в публичных мероприятиях по тематике группы.

Отмечается, что от УЗ в работе группы примут участие сотрудники дирекции по закупкам, офиса по антикоррупционной деятельности, департамента экономической и информационной безопасности, департамента информационной политики и связей с общественностью и других структурных подразделений.

Экономическая правда