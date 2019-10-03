Рада увеличила штрафы за отказ в льготной перевозке пассажиров
Четверг, 3 октября 2019, 19:00
Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №0893, который предусматривает увеличение штрафов за безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки пассажиров общественного транспорта.
Документ поддержали 303 народных депутата.
Законом предусматривается штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан для водителей и субъектов предпринимательской деятельности за отказ от льготной перевозки пассажиров.
Сейчас штраф за такое нарушение - 8 необлагаемых минимумов.
Необлагаемый минимум доходов граждан составляет 17 гривен.
Экономическая правда
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