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Рада приняла закон о борьбе с рейдерством

Четверг, 3 октября 2019, 16:31

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о защите прав собственности, который предусматривает борьбу с рейдерскими захватами.

Документ поддержали 284 депутата.

Он вводит обязательное нотариальное заверение договоров об отчуждении корпоративных прав и прекращает деятельность аккредитованных государственных регистраторов.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что повышается также ответственность за нарушение регистрационных процедур.

Кроме этого, внедряется принцип одновременности нотариального действия и государственной регистрации прав.

Напомним:

22 июля президент Владимир Зеленский подписал указ "О мерах по противодействию рейдерству" для защиты владельцев бизнеса.

Экономическая правда

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рейдерство

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