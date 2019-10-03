Рада приняла закон о борьбе с рейдерством

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о защите прав собственности, который предусматривает борьбу с рейдерскими захватами.

Документ поддержали 284 депутата.

Он вводит обязательное нотариальное заверение договоров об отчуждении корпоративных прав и прекращает деятельность аккредитованных государственных регистраторов.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что повышается также ответственность за нарушение регистрационных процедур.

Кроме этого, внедряется принцип одновременности нотариального действия и государственной регистрации прав.

Напомним:

22 июля президент Владимир Зеленский подписал указ "О мерах по противодействию рейдерству" для защиты владельцев бизнеса.

Экономическая правда