Рада приняла закон о борьбе с рейдерством
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о защите прав собственности, который предусматривает борьбу с рейдерскими захватами.
Документ поддержали 284 депутата.
Он вводит обязательное нотариальное заверение договоров об отчуждении корпоративных прав и прекращает деятельность аккредитованных государственных регистраторов.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что повышается также ответственность за нарушение регистрационных процедур.
Кроме этого, внедряется принцип одновременности нотариального действия и государственной регистрации прав.
Напомним:
22 июля президент Владимир Зеленский подписал указ "О мерах по противодействию рейдерству" для защиты владельцев бизнеса.
Экономическая правда
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