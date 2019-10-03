Подконтрольный Ахметову "Днепровский меткомбинат" останавливает производство

"Днепровский металлургический комбинат" фото: схемы

Одно из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины "Днепровский металлургический комбинат" объявил о вынужденной остановке основных производственных мощностей.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"В условиях глобального кризиса на рынке металлопродукции, снижения показателей рентабельности и нехватки оборотных средств "Днепровский меткомбинат" вынужден временно приостановить часть основных производственных мощностей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с целью сокращения текущих расходов комбината, а также сохранения рабочих мест администрацией предприятия принято решение не вводить в работу остановленные ранее на ремонт ДП-9, ГП-12 - в доменном цехе, кислородный конвертор №1, МНЛЗ-3 - в конвертерном.

"Персонал, обслуживающий данные производственные участки, частично переходит на вспомогательные работы, частично выводится в простой", - заявили в компании.

Напомним:

Крупнейшими производителями стали и чугуна в Украине являются заводы Рината Ахметова и Вадима Новинского, которые входят в группу "Метинвест": "Азовсталь", "Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича" и "Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь".

В мае 2018 года олигархи взяли под контроль и "Днепровский металлургический комбинат". Формально комбинат принадлежит корпорации ИСД, совладельцем которой является народный депутат Сергей Тарута.

Но оборудование этого комбината - трансформаторы и доменные печи - в мае 2018 года за 400 млн гривен выкупило соседнее предприятие - "Днепровский коксохимический завод", подконтрольный Ахметову и Новинскому.

Экономическая правда