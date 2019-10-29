Президент подписал закон о штрафах депутатов за прогулы

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 196-ІХ, предусматривающий невыплату заработной платы народным депутатам в случае пропуска без уважительных причин 30% голосований или более 50% заседаний комитета.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Документом предусматривается прекращение выплаты зарплаты депутату, если он в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии Верховной Рады без уважительных причин не участвует в более 30% голосований на пленарных заседаниях или в более 50% заседаний комитета, в состав которого он избран.

Кроме того, согласно закону, основанием для начисления заработной платы народному депутату будет информация о его участии в не менее 70% голосований при принятии решений парламента на каждом пленарном заседании.

Данные такого учета будут обнародоваться на официальном сайте Верховной Рады.



Экономическая правда