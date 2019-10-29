Зеленский подписал закон регулирующий космическую деятельность

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 143-IX, которым изменил государственное регулирование космической деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Документ предусматривает, что субъектами космической деятельности могут быть предприятия, учреждения и организации любой формы собственности и организационно-правовой формы.



Закон также определяет основные принципы космической деятельности в Украине: государственная поддержка коммерциализации космической деятельности и привлечения инвестиций в космическую отрасль, открытие космоса для граждан и юридических лиц и возможность свободно исследовать и использовать космос.

Согласно закону, субъекты частной формы собственности, которые хотят осуществлять космическую деятельность, должны подать соответствующему центральному органу исполнительной власти декларацию об осуществлении хозяйственной деятельности.

Закон предусматривает внедрение разрешений на определенные виды космической деятельности. Такие, как в частности: испытание и запуски ракет-носителей, управление космическими аппаратами на околоземной орбите или в космическом пространстве.

Подавать заявление на получение разрешения можно в бумажной или электронной форме по выбору заявителя в порядке, установленном законом "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности".

Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.