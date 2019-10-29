Нацбанк отменил лимит покупки валюты на 150 тысяч в день

С 5 ноября украинцы смогут покупать валюту и банковские металлы без ограничений в 150 тысяч гривень в день, как это было раньше.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Также прекращает действовать требование о представлении физическими лицами банкам документов, подтверждающих основания для проведения операций по покупке безналичной иностранной валюты.

По оценкам Национального банка эти послабления не будут иметь существенного влияния на валютный рынок.

Подавляющее большинство операций физических лиц по покупке иностранной валюты осуществляется на суммы, меньше 150 тыс. грн, а общие объемы покупки и продажи валюты населением сегодня соразмерны.