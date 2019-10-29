Кабмин и ЕБРР подписали меморандум о финансировании региональных дорог
Кабинет министров подписал меморандум с Европейским банком реконструкции и развития относительно программы финансирования региональных дорог в Украине.
Меморандум подписали во время инвестиционного форума в Мариуполе 29 октября, сообщил в Facebook премьер-министр Алексей Гончарук.
Отмечается, что в рамках подписанных договоренностей ЕБРР будет кредитовать областные государственные администрации под местные гарантии. Первый транш - 300 миллионов евро.
"Начинаем с восстановления местных дорог Херсонской области", - отметил Гончарук.
Напомним:
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1061 о введении процедуры аудита безопасности автомобильных дорог общего пользования.
Экономическая правда
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