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Кабмин и ЕБРР подписали меморандум о финансировании региональных дорог

Вторник, 29 октября 2019, 15:39

Кабинет министров подписал меморандум с Европейским банком реконструкции и развития относительно программы финансирования региональных дорог в Украине.

Меморандум подписали во время инвестиционного форума в Мариуполе 29 октября, сообщил в Facebook премьер-министр Алексей Гончарук.

Отмечается, что в рамках подписанных договоренностей ЕБРР будет кредитовать областные государственные администрации под местные гарантии. Первый транш - 300 миллионов евро.

"Начинаем с восстановления местных дорог Херсонской области", - отметил Гончарук.

Напомним:

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1061 о введении процедуры аудита безопасности автомобильных дорог общего пользования.

Экономическая правда

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Кабмин ЕБРР дороги

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