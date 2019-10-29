Моющие средства могут исчезнуть с украинских полок - ЕБА

В случае принятия изменений в Технический регламент, которыми предлагается полный запрет на использование фосфатов и других соединений фосфора в составе моющих средств, они могут исчезнуть с украинских полок с июля 2020 года.

Об этом говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации.

Проект постановления Кабмина о внесении изменений в Технический регламент на моющие средства опубликовали на прошлой неделе.

"Как отмечают операторы рынка моющих средств, при производстве средств для стирки и чистки фосфаты не используются.

С другой стороны, существует некоторая небольшая часть фосфонатов, которые являются соединениями фосфора, но они являются необходимыми составляющими моющих средств, ведь именно эти соединения действуют при удалении пятен, отбеливании и т.д. и в количествах, используемых в этих средствах, не представляют риска для окружающей среды", - объясняют в ЕБА.

Отмечается, что в фосфонатах содержание фосфора не представляет большого риска повышения уровня первичной продукции водоемов, поскольку в станциях очистки сточных вод 80 - 97% фосфонатов удаляются из воды до ила сточных вод.

"Ведущие производители и импортеры моющих средств приветствовали и поддерживали принятый в 2008 году Технический регламент на моющие средства.

Он внедрял в Украине гармонизированные с ЕС нормы по регулированию моющих средств. После его принятия, компании максимально адаптировали производство продукции в Украине к нормам ЕС и отказались от использования фосфора в граничных пределах его содержания (согласно законодательству, не более 0,5 г в дозировке, например, стирального порошка)", - заявили в организации.

Там подчеркивают, что предлагаемая редакция документа не согласуется с некоторыми положениями, установленными Регламентом Европейского Парламента и Совета (№648/2004 и №259/2012).

"В случае принятия соответствующих изменений, это может привести к существенному росту цен на моющие средства или полного исчезновения уже с июля 2020 года с украинских полок действительно тех изделий, которыми мы пользовались длительное время, но, которые в соответствии с действующим законодательством считаются безопасными для использования", - отметила Оксана Жаркова, координатор комитетов Европейской Бизнес Ассоциации.

В ЕБА обратились к Министерству энергетики и защиты окружающей среды относительно возможности оставить в силе нормы по ограничению использования фосфатов и других соединений фосфора в моющих средствах.

Экономическая правда