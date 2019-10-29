Кабмин и операторы подписали соглашение о покрытии всей Украины интернетом

Кабинет министров подписал с 4 крупнейшими операторами мобильной связи меморандум по покрытию всей территории Украины сетью мобильного интернета.

Меморандум подписали во время инвестиционного форума в Мариуполе 29 октября.

Меморандум правительство подписало с крупнейшими мобильными операторами - компаниями "Интертелеком", "Лайфсел", "Водафон" и "Киевстар".

"Сегодня подписали Меморандум с четырьмя крупнейшими мобильными операторами Украины о перераспределении частот.

Операторы получат конкурентные условия, при которых будут соревноваться между собой за лучшее качество интернета. Как результат - у компаний будут новые возможности для инвестиций и расширения набора услуг. А в украинцев - качественная связь в селах и на дорогах", - заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство со своей стороны готово оказать максимальную поддержку в этом процессе для мобильных операторов", - добавил он.

Напомним:

Ранее вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что сплошное покрытие широкополосным интернетом в Украине будет реализовано в течение полутора-двух лет.

Экономическая правда