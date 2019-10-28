Минсоцполитики собирается пересмотреть "пакет малыша" на 2020 год

Министерство социальной политики собирается пересмотреть содержание набора для помощи при рождении ребенка.

Об этом заместитель министра социальной политики Олег Коваль рассказал в интервью для "Зеркало недели".

"Что касается содержания "пакете малыша", он будет пересмотрен. По этому поводу есть разные мнения. В конце ноября - начале декабря мы их все сгруппируем. Цена "пакета" останется прежней - в пределах пяти тысяч гривен. Постановление мы не меняем", - подчеркнул заместитель министра.

Как отметил Коваль, Министерство социальной политики нашло решение проблемы с "бэби-боксами" для жителей Донецкой области - единственной области в Украине, которая с начала программы "пакет малыша" (сентябрь 2019), не получила ни одного "бэби-бокса". Вместо "бэби-бокса" роженицы будут получать денежный эквивалент.

"Монетизация этой программы в Донецкой области - мероприятие, на которое мы пошли ради людей. Интересы людей не должны страдать из-за процедурных моментов. Мы считаем, что это правильное решение", - подчеркнул Коваль.

Напомним:

"Пакет малыша" - это набор из двадцати пяти необходимых вещей для новорожденных. В него входят подгузники, несколько видов пеленок, два одеяла, носки и одежда, предметы детской гигиены, полотенце, игрушка.

Получить его могут мать, отец, родственники или патронатный воспитатель. Пакет предоставляется каждой семье при выписке из роддома.

По данным Минсоцполитики с начала реализации проекта 329 773 ребенка получили "пакет малышаˮ, что составляет 99% от количества детей, рожденных с 01.09.2018.

В том числе 233 946 детей обеспечено "пакетом малыша" в текущем году (рождено 232 114 детей).

С 01.09.2018 осуществлено доставку 364 985 "пакетов малышаˮ (в том числе 89 701 пакет - в соответствии с проектными соглашениями 2019).