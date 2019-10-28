Запуск электронного билета в Киеве перенесли на следующий год

Полноценный запуск единого электронного билета в общественном транспорте Киева перенесли на 31 марта 2020 года.



Об этом сообщает сайт КГГА.

В промышленную эксплуатацию е-билет должны были запустить до 1 ноября 2019 года.

Как сообщает ain.ua, в КГГА отмечают, что сроки перенесли потому что не решен вопрос с проездом льготных категорий пассажиров, и также потому что остаются проблемы с изготовлением электронных ученических билетов.

Это значит, что в общественном транспорте Киева продолжат продавать бумажные билеты и жетоны после 1 ноября.

Проезд можно будет оплатить двумя способами: с помощью Kyiv Smart Card и QR-кода или наличными.

В то же время представители администрации отмечают, что весь наземный общественный транспорт уже оснащен валидаторами, а картами Kyiv Smart Card пользуются 190 000 людей.

Напомним:

ЭП подробно объясняла, что изменится с подписанием этого закона: Единый электронный билет. Как это будет работать?

Оборудование для электронного билета в киевском общественном транспорте обошлось в 365 млн грн.

Экономическая правда