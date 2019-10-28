Нардепы призывают главу АМКУ отчитаться в парламенте

В Верховной Раде планируют заслушать отчет главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева на заседании 14 ноября.

Об этом говорится в проектах постановления народных депутатов Андрея Геруса и Дмитрия Наталуха (оба "Слуги народа"), сообщают Наші гроші.

По результатам отчета авторы проекта предлагают дать оценку деятельности главы Антимонопольного комитета.

"На сегодня в Украине на рынке электрической энергии сложилась ситуация, что объем производства электрической энергии пятью крупнейшими участниками рынка (ГП" НАЭК "Энергоатом", генерирующие компании Группы "ДТЭК", ОАО "Центрэнерго", ОАО "Донбассэнерго" и ЗАО "Укргидроэнерго"), составляет около 90% общего объема производства электрической энергии, что свидетельствует о высоком уровне концентрации рынка электроэнергии", - указано в проекте.

"Также ощутимо затормозилась реализация предусмотренных Законом Украины "О рынке природного газа" принципов его функционирования, основанных на свободной конкуренции, надлежащей защите прав потребителей и безопасности поставок", - отмечают нардепы.

"Почти отсутствует и конкуренция на рынке торговли нефтепродуктами. Это обусловлено отсутствием системного мониторинга нефтепродуктов и расчета индикативных цен на розничном рынке светлых нефтепродуктов, недостаточным исследованием рынков нефти и нефтепродуктов, в том числе на соответствие действий участников рынка на предмет соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции ", - указано в проекте.

Авторы инициативы утверждают, что такой отчет даст очередь позволит в случае необходимости принять стабилизационные решения, направленные на улучшение экономической ситуации.