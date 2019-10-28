JP Morgan улучшил прогноз курса гривни до 25 за доллар до конца года
Аналитики американского финансового холдинга JP Morgan улучшили оценку курса гривни до конца 2019 года до 25 гривен за доллар с 25,5 гривен за доллар месяцем ранее.
Об этом говорится в обновленном прогнозе холдинга, передает "Интерфакс-Украина".
В прогнозе говорится, что в первом квартале 2020 года гривня может снизиться до 25,5 гривен за доллар, во втором - до 26,3 грн/долл и до 27 грн/долл в третьем.
По расчетам аналитиков JP Morgan, рост ВВП Украины в 2019 году составит 4,3%, а в 2020 году темп роста ВВП снизится до 3,8%.
По мнению экспертов, наибольшими рисками для украинской экономики остаются суды по Приватбанку, которые могут затянуться на длительный период в связи с большим количеством дел.
"Приватбанк останется большой угрозой для сотрудничества с Международным валютным фондом, скорее всего, в течение трех лет после согласования EFF", - заявили аналитики.
Они добавили, что ожидают заключения соглашения EFF до конца текущего года, а в начале 2020 - распределения средств МВФ.
В JP Morgan считают, что парламент может принять бюджет Украины до 20 ноября. Они также ожидают, что закон о криминализации незаконного обогащения, одобренный в первом чтении, будет утвержден в окончательном варианте до конца текущего года.
Напомним:
Ранее в Нацбанке сообщили, что продолжат соблюдать режим плавающего курса валют, то есть не будут вмешиваться в его рыночную динамику без насущных проблем.
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