В ГТС Украины могут закачать водород, если о новом транзитном контракте не договорятся - Витренко

В случае, если РФ и Украина не договорятся о новом контракте на транит российского газа через ГТС Украины, в ГТС могут закачать водород - он будет использоваться для сохранения энергии, которую выработали из альтернативных источников.

Об этом в интервью "24 каналу" заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Есть новые технологии, например, водород, используемый, как механизм энергосбережения.

Водород может быть той субстанцией, которая поможет сохранять для дальнейшего использования энергию, которая генерируется из возобновляемых источников - ветра или солнца - или энергию, которая генерируется на АЭС. Сейчас в Европе есть разные экспериментальные технологии, когда ГТС используется для хранения и транспортировки водорода", - сказал он.

По его словам, Украина работает над тем, чтобы быть энергетическим мостом между странами Европы.

"Чтобы можно было, например, транспортировать газ из Румынии, где есть профицит, в такие страны, как Словакия, Польша или Молдова. Вопрос транспортировки газа в Молдову, кстати, будет актуальным и этой зимой, поскольку Молдова тоже останется без российского газа, если не будет транзита. Все эти возможности изучаются, использование их не является простым, но перспектива есть", - подчеркнул Витренко.

"С другой точки зрения, в ближайшее время мы не сможем получать от таких альтернативных путей использования ГТС такой же доход, который получаем сейчас, когда есть транзит", - добавил он.

Напомним:

28 октября в Брюсселе начался очередной раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне ЕС-Украина-РФ о долгосрочном транзите газа по территории Украины после 2019 года.

Во время последнего раунда трехсторонних переговоров по газу в сентябре Украина, РФ и ЕС согласовали в принципе, что будущий контракт будет базироваться на законах и правилах ЕС.

Относительно длительности контракта, объемов и тарифов договоренности пока нет.