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Американцы потратят 2,7 миллиарда долларов на конфеты к Хэллоуину

Суббота, 26 октября 2019, 14:21

Американцы продолжают тратить деньги на покупку конфет к Хэллоуину, хотя и ограничивают себя в потреблении сладкого.

Об этом говорится в новом исследовании Национальной ассоциации кондитеров (NCA), передает "Интерфакс-Украина".

Согласно оценкам NCA, в этом году на покупку конфет к 31 октября будет потрачено 2,7 млрд долларов. По традиции сладости раздают детям, которые на праздник стучатся в двери и просят угощения.

Раздачу конфет планируют 77% опрошенных NCA американцев.

Шоколад остается самым популярным лакомством: его предпочитают 68% участников опроса. На втором месте - традиционные ириски с кукурузным сиропом (candy corn), на долю которых приходится 10%. Оставшиеся 9% включают в себя жевательные конфеты, мятные леденцы, карамель, леденцы на палочке и конфеты с лакрицей.

При этом большинство респондентов (85%) отдают предпочтение кондитерским изделиям небольшого размера, отмечает NCA.

Примерно 90% родителей хотят воспользоваться Хэллоуином, чтобы поговорить со своими детьми о необходимости соблюдать умеренность в потреблении сладостей.

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США

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