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Госбюджет с начала года свели с 20-миллиардным дефицитом — Казначейство

Пятница, 25 октября 2019, 20:20

Государственный бюджет за январь-сентябрь 2019 года сведен с дефицитом 20,675 миллиарда гривен.

Об этом сообщила Государственная казначейская служба.

Госбюджет за девять месяцев получил 739,75 млрд грн доходов, в том числе 650,834 млрд грн по общему фонду. Расходы госбюджета за этот период составили 758,75 млрд грн, в том числе по общему фонду – 679,732 млрд грн.

Местные бюджеты закрыли отчетный период с профицитом 29,415 млрд грн при профиците общего фонда в 68,34 млрд грн.

Заимствования за указанный период составили 352,27 млрд грн по сравнению с запланированными 388,513 млрд грн, в том числе внешние - 56,225 млрд грн.

Погашения в январе-сентябре этого года также были ниже ожидаемого уровня – 297,83 млрд грн по сравнению с запланированными 315,46 млрд грн, в том числе внешние – 80,87 млрд грн.

Приватизация принесла 398 млн грн при плане в 13,36 млрд грн.

Напоминаем:

Доходы госбюджета в 2019 году определены в размере 1,26 трлн грн, в том числе общего фонда – 928,51 млрд грн, расходы – 1,112 трлн грн и 1,005 трлн грн соответственно.

Экономическая правда

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госбюджет дефицит Госказначейство

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