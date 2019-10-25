"Укрзализныця" не будет достраивать Дарницкий вокзал в Киеве

"Укрзализныця" не видит экономической целесообразности достраивать Дарницкий вокзал в Киеве.

Об этом заявил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политике УЗ Антон Саболевский, передает "Интерфакс-Украина".

"Дарницкий вокзал - это сложная тема. История уже немного ушла вперед - там построилось определенное количество коммерческих центров вокруг. Поэтому пока мы не видим экономической целесообразности достраивать этот объект", - заявил он.

Ранее, в 2015 году, "Укрзализныця" планировала открыть в недостроенном здании Дарницкого вокзала административную часть, торговый комплекс и вела переговоры о возможном открытии там гостиницы.

Напоминаем:

В 2013 году Министерство инфраструктуры и "Южно-Западная железная дорога" заявляли о намерениях привлечь инвесторов для завершения строительства пассажирского вокзального комплекса на станции "Дарница" в Киеве по ул.Привокзальная, 3.

Тогда ориентировочная сметная стоимость второй очереди строительства составляла 1,793 млрд грн.

Первая очередь строительства пассажирского вокзального комплекса на станции "Дарница" в Киеве была завершена в январе 2007 года.

В ее состав вошли транзитный пешеходный тоннель под всеми путями с выходами на платформы, южный вестибюль, южный и северный участки привокзальной площади.