Кабмин запустил сайт о земельной реформе
Кабинет министров запустил информационный сайт, который ознакамливает граждан с предстоящей земельной реформой.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
"Сайт информирует о составляющих земельной реформы, дает разъяснения для землевладельцев, арендаторов и потенциальных покупателей земельных участков сельскохозяйственного назначения, приводит интересную статистику и содержит полезные ссылки", - говорится в сообщении.
Как отмечает Громадське, информация, представленная на правительственном сайте, объясняет принципы введения рынка земли, согласованные в соответствии с согласованным профильным комитетом Рады законопроекта. Этот законопроект является альтернативным правительственному. Его еще не приняли и не выносили на рассмотрение парламента.
Узнать больше о земельной реформе можно по ссылке - http://zemelnareforma.info/
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