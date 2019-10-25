Кабмин запустил сайт о земельной реформе

Кабинет министров запустил информационный сайт, который ознакамливает граждан с предстоящей земельной реформой.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

"Сайт информирует о составляющих земельной реформы, дает разъяснения для землевладельцев, арендаторов и потенциальных покупателей земельных участков сельскохозяйственного назначения, приводит интересную статистику и содержит полезные ссылки", - говорится в сообщении.

Как отмечает Громадське, информация, представленная на правительственном сайте, объясняет принципы введения рынка земли, согласованные в соответствии с согласованным профильным комитетом Рады законопроекта. Этот законопроект является альтернативным правительственному. Его еще не приняли и не выносили на рассмотрение парламента.

Узнать больше о земельной реформе можно по ссылке - http://zemelnareforma.info/