Американо-украинский стартап привлек 35 миллионов долларов инвестиций

Стартап Very Good Security, который занимается защитой чувствительных данных, привлек 35 миллионов долларов инвестиций от инвестиционного банка Goldman Sachs с участием Andreessen Horowitz и Vertex Ventures.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что Very Good Security разрабатывает уникальное SaaS решение, которое позволяет стартапам и корпорациям использовать чувствительные данные без риска их потери и ответственности их хранения.

"Используя VGS, компании могут применить подход "Zero Data", в результате которого устраняется необходимость сохранять чувствительные данные на своих серверах.

При этом VGS отвечает за безопасный сбор и обмен данными с необходимыми сервисами (например, платежными платформами). Таким образом, клиенты сохраняют полный контроль над своими данными, при этом не неся ответственность за их хранение и защиту", - говорится в сообщении.

Клиентами VGS являются Brex, Travel Bank, Deserve, Fivestars, LendUp и другие.

Компания основана в 2016 году Махмудом Абделькадером и Маршаллом Джонсом в Сан-Франциско. В том же году был открыт офис в Украине. Первыми сотрудниками VGS были Олег Скляренко и Кристина Монец, которые в 2016 году открыли представительство компании в Киеве.

Сейчас в компании работает более 80 сотрудников, из которых более 50 - в Украине (во Львове и Киеве). В украинских офисах работают специалисты всех должностей, включая топ-менеджеров, инжиниринг, сейлз-отдел, маркетологов и HR-специалистов.

Экономическая правда