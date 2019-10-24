Google: Квантовый компьютер впервые превзошел обычный

Компания Google официально объявила о достижении квантового превосходства.

Впервые компания заявляла об этом в сентябре, но теперь исследовательскую статью Google опубликовали в научном журнале Nature, передает TJournal.

В статье Google объясняет, как 53-кубитному квантовому компьютеру Sycamore потребовалось всего 200 секунд, чтобы выполнить вычисление, которое потребовало бы самому быстрому суперкомпьютеру в мире 10 тысяч лет.

"Теоретически, это открывает множество перспектив для будущих технологий — разработки более совершенных батарей и лекарств или минимизации выбросов от сельскохозяйственных химикатов и совершенствования машинного обучения", - пишет издание.

Однако на данном этапе Sycamore почти бесполезен на практике — его разработали для демонстрации того, на что способен квантовый компьютер.

В интервью MIT Technology Review генеральный директор Google Сундар Пичаи сравнил эксперимент с первым полётом братьев Райт.

"Первый самолёт пролетел всего 12 секунд, и это не применимо на практике. Но это показало возможность того, что самолет может летать", - заявил Пичаи.

В конце сентября The Financial Times обратила внимание на доклад Google, выложенный на сайте NASA — там сообщалось, что разработка компании смогла за три минуты и 20 секунд сделать вычисления, которые потребуют около 10 тысяч лет самому современному суперкомпьютеру Summit компании IBM.

Тогда доклад быстро удалили, а Google отказалась его комментировать.