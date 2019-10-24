Все разделы
Укр / Рус

Правительство упростило подключение к электросетям

Четверг, 24 октября 2019, 20:45

Кабинет министров определил Государственную инспекцию по энергетическому надзору органом, который в режиме "единого окна" будет рассматривать и анализировать спорные вопросы относительно присоединения заказчиков к электрическим сетям.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Согласно принятому решению, Государственная инспекция энергетического надзора по принципу "единого окна" обеспечит рассмотрение и анализ спорных вопросов присоединения заказчиков к электрическим сетям. 

Также предлагается ввести возможность подачи жалоб в электронной форме.

"Это дает возможность упростить и ускорить присоединение граждан и бизнеса к электросетям", – отметили в Минэкоэнерго.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

электроэнергия Минэнергетики

powered by lun.ua
Материалы по теме
Кабмин установил 2% пошлину на импорт электроэнергии из РФ - Герус 22 октября 2019, 17:02
"Недорынок электроэнергии": как бизнес оценивает главную энергетическую реформу страны 22 октября 2019, 06:30
Нардепы хотят внести изменения на рынке электроэнергии 16 октября 2019, 19:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!