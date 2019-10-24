Все разделы
Укр / Рус

На киевском вокзале установят зарядки для электрокаров

Четверг, 24 октября 2019, 15:36
 

В Укрзализныце анонсировали появление зарядных станций для электрокаров на центральном вокзале Киева до конца 2019 года.

Об этом сообщил глава правление УЗ Евгений Кравцов в Facebook.

Также Кравцов сообщил, что в планах госпредприятия сделать аналогичные станции на вокзалах других городов, где будет выявлен спрос.


Напомним: за январь-сентябрь 2019 года спрос на коммерческую технику, которая работает исключительно на электротяге, вырос вдвое, а на легковые электромобили — на 42%.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрзализныця электромобиль

powered by lun.ua
Материалы по теме
УЗ назначила дополнительный ночной поезд в "Борисполь" 23 октября 2019, 17:12
Львовский завод нанес 6,5 миллиона гривень убытков Укрзализныци 23 октября 2019, 14:25
УЗ хочет назначить уполномоченных по закупкам вместо тендерных комитетов 23 октября 2019, 13:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!