На киевском вокзале установят зарядки для электрокаров

В Укрзализныце анонсировали появление зарядных станций для электрокаров на центральном вокзале Киева до конца 2019 года.



Об этом сообщил глава правление УЗ Евгений Кравцов в Facebook.



Также Кравцов сообщил, что в планах госпредприятия сделать аналогичные станции на вокзалах других городов, где будет выявлен спрос.



Напомним: за январь-сентябрь 2019 года спрос на коммерческую технику, которая работает исключительно на электротяге, вырос вдвое, а на легковые электромобили — на 42%.