На киевском вокзале установят зарядки для электрокаров
Четверг, 24 октября 2019, 15:36
В Укрзализныце анонсировали появление зарядных станций для электрокаров на центральном вокзале Киева до конца 2019 года.
Об этом сообщил глава правление УЗ Евгений Кравцов в Facebook.
Также Кравцов сообщил, что в планах госпредприятия сделать аналогичные станции на вокзалах других городов, где будет выявлен спрос.
Напомним: за январь-сентябрь 2019 года спрос на коммерческую технику, которая работает исключительно на электротяге, вырос вдвое, а на легковые электромобили — на 42%.
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